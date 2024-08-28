Гарри Кейну вручили «Золотую бутсу»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн получил «Золотую бутсу», став лучшим бомбардиров среди всех европейских чемпионатов по итогам прошлого сезона. На счету английского форварда 36 мячей в рамках Бундеслиги.

Фото: Официальный сайт ФК «Бавария»

Напомним, 31-летний Кейн перешёл в мюнхенскую «Баварию» из лондонского «Тоттенхэма» в августе 2023 года, сумма трансферной компенсации составила € 95 млн. Во всех турнирах в сезоне-2023/2024 форвард провёл за немецкий клуб 45 матчей, забил 44 гола и сделал 12 результативных передач.

По итогам минувшей кампании «Бавария» не выиграла ни одного трофея. В составе сборной Англии Гарри Кейн добрался до финала чемпионата Европы — 2024. Победу в этом матче одержала национальная команда Испании.