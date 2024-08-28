«Ливерпуль» предложил Кьезе четырёхлетний контракт с зарплатой € 5 млн в год — Скира

Английский «Ливерпуль» предложил контракт нападающему итальянского «Ювентуса» Федерико Кьезе до 2028 года. Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х (ранее Twitter).

По информации источника, зарплата нападающего в «Ливерпуле» составит € 5 млн в год. Отмечается, что «Ювентус» готов расстаться с игроком за € 15 млн.

В текущем сезоне итальянской Серии А 26-летний Федерико Кьеза не провёл ни одного матча. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость итальянского футболиста составляет € 35 млн.

На чемпионате Европы 2024 года Кьеза принял участие в четырёх матчах сборной Италии.