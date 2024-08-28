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Гордюшенко: хотел бы, чтобы кто-то навязал борьбу «Зениту», но пока он недосягаем

Гордюшенко: хотел бы, чтобы кто-то навязал борьбу «Зениту», но пока он недосягаем
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Бывший футболист московского ПФК ЦСКА Астемир Гордюшенко высказался о доминации «Зенита» в российском футболе. По мнению Гордюшенко, сейчас сине-бело-голубые недосягаемы. Также Астемир выразил надежду, что ЦСКА финиширует по итогам нынешнего сезона в тройке лидеров РПЛ.

«Конечно, хотелось бы, чтобы кто-то навязал конкуренцию «Зениту», хотя пока он недосягаем. Что касается ЦСКА, то надеюсь, что армейцы закончат чемпионат в топ-3», — сказал Гордюшенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, «Зенит» становился чемпионом России в шести последних сезонах подряд. В сезоне-2024/2025 по итогам шести стартовых туров Российской Премьер-Лиги петербуржцы занимают вторе место в турнирной таблице.

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