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Фото: новичок «Зенита» Гонду прошёл медосмотр

Фото: новичок «Зенита» Гонду прошёл медосмотр
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Новый нападающий санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду прошёл медосмотр. Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Фото: ФК «Зенит»

Фото: ФК «Зенит»

Ранее сообщалось, что соглашение «Зенита» с футболистом рассчитано на четыре года с возможностью продления ещё на один сезон.

В текущем сезоне 23-летний Лусиано Гонду провёл за «Аргентинос Хуниорс» 21 матч, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста, по оценке интернет-портала Transfermarkt, составляет € 10 млн.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 14 очков за шесть матчей. На первой строчке располагается московский «Локомотив», который заработал 15 очков.

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