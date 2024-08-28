Игрок «Динамо» Мх Глушков: приятно побеждать «Спартак», в детстве всегда болел против него

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Никита Глушков высказался о матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Спартаком». Встреча состоялась вчера, 27 августа. «Динамо» одержало победу с минимальным счётом 1:0. Отличился Гамид Агаларов с пенальти.

«Игра со «Спартаком» особенная для любого футболиста в России. Это большой клуб, с ним всегда приятно играть, а тем более обыгрывать. Я, конечно, уважаю их игроков, но в детстве всегда болел против «Спартака», потому что из Санкт-Петербурга, — сказал Глушков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Махачкалинское «Динамо» возглавляет турнирную таблицу группы А, набрав шесть очков за три игры. «Спартак» (6) занимает второе место.