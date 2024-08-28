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Игрок «Динамо» Мх Глушков: приятно побеждать «Спартак», в детстве всегда болел против него

Игрок «Динамо» Мх Глушков: приятно побеждать «Спартак», в детстве всегда болел против него
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Полузащитник махачкалинского «Динамо» Никита Глушков высказался о матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Спартаком». Встреча состоялась вчера, 27 августа. «Динамо» одержало победу с минимальным счётом 1:0. Отличился Гамид Агаларов с пенальти.

Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
27 августа 2024, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Агаларов – 14'    

«Игра со «Спартаком» особенная для любого футболиста в России. Это большой клуб, с ним всегда приятно играть, а тем более обыгрывать. Я, конечно, уважаю их игроков, но в детстве всегда болел против «Спартака», потому что из Санкт-Петербурга, — сказал Глушков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Махачкалинское «Динамо» возглавляет турнирную таблицу группы А, набрав шесть очков за три игры. «Спартак» (6) занимает второе место.

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