Кухарчук: удивляет, что Юран до сих пор не нашёл себе команду

Футболист «Ротора» Илья Кухарчук признался, что удивлён пребыванием Сергея Юрана в статусе свободного агента. Напомним, специалист покинул «Пари Нижний Новгород» в апреле 2024 года и до сих пор находится без работы. Кухарчук выступал под руководством Юрана в «Химках» и «Пари НН».

— Тебя удивляет, что Юран до сих пор без клуба?

— Удивляет.

— Почему он не может найти команду?

— Всему своё время. Сергей Николаевич в своё время войдёт в тот клуб, в котором он будет работать плодотворно. Сейчас и Андрей Викторович Талалаев без команды, он отличный тренер, Игорь Геннадьевич Черевченко, у которого чуть‑чуть не пошло с «Факелом». Много свободных тренеров. Перестановки бывают по ходу сезона, они не за горами, — приводит слова Кухарчука «Матч ТВ».