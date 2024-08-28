Гордюшенко: задача «Родины» — как можно быстрее пробиться в элиту российского футбола

Бывший футболист московского ПФК ЦСКА Астемир Гордюшенко, ныне выступающий за «Родину», высказался о турнирных амбициях своей команды.

— «Акрону» всего шесть лет, а он уже в РПЛ. Хороший пример для других?

— Да. Например, «Родина» тоже была создана недавно, но перед нами стоит задача как можно быстрее пробиться в элиту российского футбола.

— Почему же начали сезон не так уверенно? Повлияла смена тренера?

— У каждого тренера свои требования, но мы всё понимаем, всё выполняем и хорошо играем. Не хватает везения. В матче с «Ротором» мы отыгрались и вышли вперёд, а в концовке пропустили, хотя, считаю, были ближе к победе, — сказал Гордюшенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.