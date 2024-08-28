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Корнеев объяснил, почему «Акрон» победил «Зенит»

Корнеев объяснил, почему «Акрон» победил «Зенит»
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Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев подвёл итоги матча 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Акроном».

Fonbet Кубок России . Группа D. 3-й тур
27 августа 2024, вторник. 17:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
5 : 4
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Васильев – 45+2'     1:1 Тимошенко – 54'    

«Тедеев — красавчик. Своей энергией и знаниями он даёт этому «Акрону» жизнь. Да и в плане тактики он хорош. «Акрон» — наглая команда. Это всё тоже от тренера идёт. Понятно, что команда только формируется, ей нужно усиление. «Зенит» не использовал много своих моментов. Но это не умаляет заслуг «Акрона». Команда старалась, билась и выложилась на максимум на поле», — заявил Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч между «Зенитом» и «Акроном» состоялся накануне, 27 августа. Игра группового этапа Пути РПЛ проходила на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Цыганок. Основное время матча закончилось со счётом 1:1, однако в серии пенальти сильнее оказался «Акрон» (5:4). После трёх матчей группового этапа Кубка России «Зенит» набрал семь очков и занимает первое место в группе D. «Акрон» заработал пять очков и располагается на второй строчке. В матче 1-го тура сине-бело-голубые обыграли «Факел», а во 2-м туре одержали победу над «Рубином». «Акрон» уступил «Рубину» и обыграл «Факел». Действующим победителем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит».

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