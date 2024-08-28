Эксперт аргентинского футбола: «Барса» заплатила за Марадону меньше, чем «Зенит» за Гонду

Мария Мыльникова, эксперт аргентинского футбола, высказалась о новичке «Зенита» нападающем Лусиано Гонду.

«Зенит» купил Лусиано Гонду у «Архентинос Хуниорс». Это очень хороший трансфер. Лусиано — игрок сборной Аргентины. Стал открытием в команде Маскерано на чемпионате мира U23, а в основе олимпийской команды получил очень мало минут, так как проиграл конкуренцию Альваресу и Симеоне, но использовал их предельно эффективно. Сборная на Олимпиаде выступила плохо, тем не менее Гонду удалось забить свой мяч. Трудолюбие и старательность — его определяющие качества.

В 17 лет Гонду произвёл впечатление на могучий «Ривер Плейт» с Марсело Гальярдо во главе. Его очень быстро арендовали в риверскую молодёжку, где в то время играл Энцо Фернандес. Но дальше аренду не продлили, пришлось вернуться в неказистый «Сармьенто», а подарков судьбы он больше не получал. Пришлось пахать. Интереса к нему всегда было много, но конкретного предложения Гонду дождался только от «Архентинос», где провёл последний сезон.

«Архентинос» — не выдающийся клуб по современным меркам, но принимает участие в Кубке Либертадорес и Судамерикане. Для Латинской Америки это бесспорный знак качества. В прошлом году Лусиано стал вторым голеадором Кубка лиги. За четыре месяца, именно столько длится половина аргентинского футбольного сезона, он забил девять мячей.

Сделка с «Зенитом» стала рекордной в истории «Архентинос Хуниорс». Нико Гонсалес в «Штутгарт», Алексис Мак Аллистер в «Брайтон», Марадона в «Барселону» — все они уезжали за меньшие деньги», — сказала Мыльникова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.