Ханнибал Межбри перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Бёрнли»

Полузащитник Ханнибал Межбри стал игроком английского «Бёрнли». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Футбольный клуб «Бёрнли» рад подтвердить переход игрока сборной Туниса Ханнибала Межбри из «Манчестер Юнайтед» по четырёхлетнему контракту за нераскрытую сумму.

Прошлый сезон 21-летний атакующий полузащитник провёл на правах аренды в «Севилье», выступающей в Ла Лиге, и теперь стал восьмым новым игроком Скотта Паркера, подписанным этим летом», — написано в заявлении клуба.

«Я очень взволнован. Очень рад быть здесь, и мне не терпится увидеть болельщиков. Я уже играл против «Бёрнли» на «Тёрф Мур», и атмосфера была потрясающей», — сказал Межбри.

«Бёрнли» занимает пятое место в турнирной таблице Чемпионшипа сезона-2024/2025.