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Полузащитник «Родины» Гордюшенко: «Акрон» всегда пропагандирует атакующий стиль

Полузащитник «Родины» Гордюшенко: «Акрон» всегда пропагандирует атакующий стиль
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Полузащитник «Родины» Астемир Гордюшенко высказался об игровом стиле «Акрона», который в сезоне-2024/2025 выступает в Российской Премьер-Лиге. По словам футболиста, тольяттинская команда в любой лиге демонстрирует атакующий стиль игры, но ей иногда не хватает класса и опыта.

«Акрон» — это команда, которая в любой лиге пропагандировала атакующий стиль. Я только за то, что они не закрываются и много играют вперёд. Это очень большой плюс, ведь редко когда команды так действуют. Конечно, им чуть-чуть не хватает класса и опыта. В начале матча они со всеми играют очень хорошо, а под конец часто не дожимают и пропускают», — сказал Гордюшенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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