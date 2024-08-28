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Эмилиано Мартинес считает, что «Астон Вилла» может дойти до финала Лиги чемпионов

Эмилиано Мартинес считает, что «Астон Вилла» может дойти до финала Лиги чемпионов
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Голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес считает, что бирмингемская команда под руководством Унаи Эмери может дойти до финала Лиги чемпионов в сезоне-2024/2025.

«Учитывая, какой у нас тренер, да. Он был в полуфинале Лиги чемпионов с «Вильярреалом». Он четыре раза выигрывал Лигу Европы. Что касается «Виллы», то это наш первый раз в Лиге чемпионов, так что для нас это будет в новинку. Но с нашим тренером и игроками мы можем дойти и до финала», — приводит слова Мартинеса британское онлайн-издание The Guardian.

Напомним, этим летом голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес подписал новое долгосрочное соглашение с клубом «Астон Вилла». Вратарь, выигравший чемпионат мира — 2022, продлил своё пребывание на «Вилла Парк» до 2029 года. На чемпионате мира Мартинес запомнился своими провокациями соперников во время послематчевых пенальти.

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