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Гордюшенко: не факт, что в ЦСКА Рядно играл бы. В «Родине» становится мужиком, прибавляет

Гордюшенко: не факт, что в ЦСКА Рядно играл бы. В «Родине» становится мужиком, прибавляет
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Бывший футболист московского ПФК ЦСКА Астемир Гордюшенко, ныне выступающий за «Родину», высказался о переходе в команду Михаила Рядно. Напомним, Рядно перешёл в «Родину» на правах аренды из ПФК ЦСКА. По мнению Гордюшенко, это правильное решение, ведь в стане армейцев он бы вряд ли получал бы игровую практику.

«Мы с Мишей Рядно познакомились поближе, он очень хорошо влился в коллектив. Сразу видно, что Рядно — сильный футболист. Я думаю, что для него аренда в «Родину» — правильно решение, ведь не факт, что он играл бы в ЦСКА. А здесь Рядно получает постоянную игровую практику, становится мужиком и сильно прибавляет», — сказал Гордюшенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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