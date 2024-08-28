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Защитник «Ротора» Алексей Никитин: спартаковский футбол — пережиток прошлого

Защитник «Ротора» Алексей Никитин: спартаковский футбол — пережиток прошлого
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Защитник «Ротора» Алексей Никитин высказался о стиле футбола, который ставит в команде главный тренер Денис Бояринцев. По мнению футболиста, термин «спартаковский футбол» — пережиток прошлого, который в чистом виде не использует ни одна команда.

— Ставит ли Бояринцев спартаковский футбол?
— Это философский вопрос. Мы всё время играем так, как позволяют соперники, подстраивая свои сильные и слабые стороны. Но также есть и свои наработки. А спартаковский футбол — это пережиток прошлого. Он уже модифицировался и изменился, сейчас так ни одна команда не играет. Даже «Краснодар», который всё время играл в атаку, стал играть сбалансированнее, — сказал Никитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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