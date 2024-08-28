Никита Глушков: все игроки «Динамо» Мх — герои, но Волк выдал матч жизни со «Спартаком»

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Никита Глушков высказался о матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Спартаком». Встреча состоялась вчера, 27 августа. «Динамо» одержало победу с минимальным счётом 1:0. Отличился Гамид Агаларов с пенальти.

«После победы над «Спартаком» каждый игрок «Динамо» герой, в том числе и Давид Волк. Мы знаем, что он может тащить неберущиеся мячи. Наверное, на таком уровне это первый его матч жизни, хотя у него и другие игры были хорошие. Это точно запомнится надолго», — сказал Глушков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Махачкалинское «Динамо» возглавляет турнирную таблицу группы А, набрав шесть очков за три игры. «Спартак» (6) занимает второе место.