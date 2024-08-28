Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Будё-Глимт. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Никита Глушков: все игроки «Динамо» Мх — герои, но Волк выдал матч жизни со «Спартаком»

Никита Глушков: все игроки «Динамо» Мх — герои, но Волк выдал матч жизни со «Спартаком»
Комментарии

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Никита Глушков высказался о матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Спартаком». Встреча состоялась вчера, 27 августа. «Динамо» одержало победу с минимальным счётом 1:0. Отличился Гамид Агаларов с пенальти.

Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
27 августа 2024, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Агаларов – 14'    

«После победы над «Спартаком» каждый игрок «Динамо» герой, в том числе и Давид Волк. Мы знаем, что он может тащить неберущиеся мячи. Наверное, на таком уровне это первый его матч жизни, хотя у него и другие игры были хорошие. Это точно запомнится надолго», — сказал Глушков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Махачкалинское «Динамо» возглавляет турнирную таблицу группы А, набрав шесть очков за три игры. «Спартак» (6) занимает второе место.

Материалы по теме
Потрясение от «Спартака»! Дома не забили Махачкале и проиграли
Потрясение от «Спартака»! Дома не забили Махачкале и проиграли
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android