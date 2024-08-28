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Экс-игрок ЦСКА Гордюшенко: в связи с отъездом иностранцев уровень российского футбола упал

Экс-игрок ЦСКА Гордюшенко: в связи с отъездом иностранцев уровень российского футбола упал
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Бывший футболист московского ПФК ЦСКА Астемир Гордюшенко считает, что уровень чемпионата России упал из-за отъезда большого количества качественных легионеров. Гордюшенко выразил надежду, что ситуация в российском футболе наладится в ближайшее время.

«В связи с последними событиями и отъездом иностранцев уровень чемпионата упал. Но если брать прошлый и этот сезон, то все команды РПЛ выглядят достойно. Очень интересно смотреть матчи с их участием. Надеюсь, что всё наладится в ближайшее время», — сказал Астемир Гордюшенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований из-за политической ситуации в мире.

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