Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Будё-Глимт. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Динамо» Пивоваров заявил, что бело-голубые могут купить ещё двух игроков

Гендиректор «Динамо» Пивоваров заявил, что бело-голубые могут купить ещё двух игроков
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что бело-голубые планируют подписать ещё одного-двух футболистов после перехода нападающего Эль-Мехди Маухуба.

«Мы давно следили за Маухубом, интересный нападающий, в этом году появилась возможность его подписать, мы это сделали. Среди его сильных качеств — хорошая игра головой, также он быстрый. Я думаю, что после Маухуба будут ещё трансферы. Один-два», — приводит слова Пивоварова ТАСС.

Напомним, о переходе 21-летнего Маухуба «Динамо» объявило 23 августа. Контракт с футболистом рассчитан до лета 2029 года. Нападающий выступал в составе молодёжной сборной Марокко на футбольном турнире Олимпиады-2024. Маухуб сыграл пять матчей, в которых отметился одним голом. Марокканская национальная команда заняла третье место на турнире.

Материалы по теме
Пивоваров: свист болельщиков в адрес Смолова? «Динамо» хорошо рассталось с Фёдором
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android