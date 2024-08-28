Гендиректор «Динамо» Пивоваров заявил, что бело-голубые могут купить ещё двух игроков

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что бело-голубые планируют подписать ещё одного-двух футболистов после перехода нападающего Эль-Мехди Маухуба.

«Мы давно следили за Маухубом, интересный нападающий, в этом году появилась возможность его подписать, мы это сделали. Среди его сильных качеств — хорошая игра головой, также он быстрый. Я думаю, что после Маухуба будут ещё трансферы. Один-два», — приводит слова Пивоварова ТАСС.

Напомним, о переходе 21-летнего Маухуба «Динамо» объявило 23 августа. Контракт с футболистом рассчитан до лета 2029 года. Нападающий выступал в составе молодёжной сборной Марокко на футбольном турнире Олимпиады-2024. Маухуб сыграл пять матчей, в которых отметился одним голом. Марокканская национальная команда заняла третье место на турнире.