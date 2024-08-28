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Рашид Рахимов высказался о составе «Рубина» на кубковый матч с «Факелом»

Рашид Рахимов высказался о составе «Рубина» на кубковый матч с «Факелом»
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов оценил состав команды, который провёл встречу Фонбет Кубка России с воронежским «Факелом» (2:0).

Fonbet Кубок России . Группа D. 3-й тур
27 августа 2024, вторник. 19:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
Рубин
Казань
0:1 Кузнецов – 41'     0:2 Шабанхаджай – 84'    

«У нас есть группа игроков из 20 с лишним человек, которые проводят тренировочную работу, и все выкладываются на тренировках. В матчах на Кубок мы и до этого варьировали состав, сегодня вышли точно так же девять или 10 человек, кто не играл в предыдущем матче с самого начала. Задача этих ребят показать хороший и мобильный футбол.

Мы понимали, что и «Факел» будет менять игроков, это такая тенденция во всех играх Кубка. Сложная логистика, плотный график, при этом сейчас лето, и энергетические затраты выше, чем осенью, когда нет жаркой погоды. Отсюда все эти моменты. Но сегодня вышел состав, который показал хороший футбол и показал свою конкурентоспособность», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

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