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«Каждая следующая игра — новая история». Рахимов — о третьей победе в матчах с «Факелом»

«Каждая следующая игра — новая история». Рахимов — о третьей победе в матчах с «Факелом»
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопрос о серии побед в матчах с воронежском «Факелом». Вчера, 27 августа, «Рубин» на выезде обыграл «Факел» во встрече Фонбет Кубка России со счётом 2:0.

Fonbet Кубок России . Группа D. 3-й тур
27 августа 2024, вторник. 19:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
Рубин
Казань
0:1 Кузнецов – 41'     0:2 Шабанхаджай – 84'    

«Есть ли закономерность в том, что «Рубин» в трёх последних матчах победил «Факел»? Я всегда считаю, что каждая следующая игра – это новая история. Я не зацикливаюсь на сериях, их в жизни было столько. Я всегда говорю: «А зачем жить прошлым? Это пройденный этап, в футболе нужно думать о сегодняшнем и завтрашнем дне».

Журналистам важно смотреть статистику и что-то выделять, но для меня это новая игра, которая не похожа на игры, которые были до этого. Поэтому я бы не стал говорить о какой-то тенденции и закономерности», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

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