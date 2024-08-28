«Каждая следующая игра — новая история». Рахимов — о третьей победе в матчах с «Факелом»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопрос о серии побед в матчах с воронежском «Факелом». Вчера, 27 августа, «Рубин» на выезде обыграл «Факел» во встрече Фонбет Кубка России со счётом 2:0.

«Есть ли закономерность в том, что «Рубин» в трёх последних матчах победил «Факел»? Я всегда считаю, что каждая следующая игра – это новая история. Я не зацикливаюсь на сериях, их в жизни было столько. Я всегда говорю: «А зачем жить прошлым? Это пройденный этап, в футболе нужно думать о сегодняшнем и завтрашнем дне».

Журналистам важно смотреть статистику и что-то выделять, но для меня это новая игра, которая не похожа на игры, которые были до этого. Поэтому я бы не стал говорить о какой-то тенденции и закономерности», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».