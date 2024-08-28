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Александр Мостовой: «Локомотив» претендует на роль джокера в этом сезоне

Александр Мостовой: «Локомотив» претендует на роль джокера в этом сезоне
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Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о том, что московский «Локомотив» возглавил турнирную таблицу чемпионата России после 6-го тура.

«Если честно, лидерство «Локомотива» в РПЛ является удивлением. Я не видел «Локомотив» в лидирующей тройке после первых двух туров. Посмотрим, как всё дальше будет развиваться, но пока «Локомотив» претендует на роль джокера в этом сезоне.

Не хотелось бы пока петь дифирамбы команде и Галактионову. Я видел много раз, когда клуб делает ставку, а через несколько месяцев тренер и ставка не работают. Кто-то правильно сказал, что сейчас не надо восхвалять «Локомотив». Нужна стабильность и спокойствие. Когда начинается шум вокруг команды, что-то происходит, и результаты сходят на нет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирная таблица РПЛ
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