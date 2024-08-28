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Тарханов: Волк играет надёжно, его уверенность передаётся игрокам «Динамо» Мх

Тарханов: Волк играет надёжно, его уверенность передаётся игрокам «Динамо» Мх
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Известный отечественный специалист Александр Тарханов прокомментировал победу махачкалинского «Динамо» в матче Кубка России со «Спартаком» (1:0).

«Со стороны «Спартака» было большое давление в матче с «Динамо» Махачкала, во втором тайме играли в одни ворота. У красно-белых были моменты, но очень здорово сыграл Волк. Ни у кого не получится пройти сезон без поражений, так как у кого-то будут травмы и спады, а где-то просто не пойдёт игра или не получится реализовать свои моменты.

Я слежу за Махачкалой, и можно сказать, что Волк играет очень надёжно и уверенно. Его уверенность передаётся партнёрам по команде, которые стелются и ложатся под мяч в некоторых моментах», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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