Хавбек «Краснодара» Ленини: у Сперцяна есть потенциал заиграть в Европе

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини отреагировал на слухи о том, что его одноклубники Джон Кордоба и Эдуард Сперцян могут покинуть команду.

«Ничего не слышал о том, что Кордоба может уйти. Он важный игрок для нас, и у него действующий контракт. Что касается Сперцяна, то у него есть потенциал заиграть в Европе. Он очень квалифицированный футболист. В целом у нас хорошая команда. Все футболисты нашей команды очень квалифицированные. Мы всегда выкладываемся максимально», — приводит слова Ленини Metaratings.

Напомним, ранее издание Armenie Football сообщило, что Сперцян и нападающий Джон Кордоба объявили руководству «Краснодара» о желании покинуть клуб до конца летнего трансферного окна. 24-летний полузащитник является воспитанником «Краснодара». За первую команду «быков» Сперцян провёл 116 матчей во всех турнирах, в которых отметился 33 голами и 27 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.