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«Пари НН» — «Краснодар»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 17:15

«Пари НН» — «Краснодар»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 17:15
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Сегодня, 28 августа, в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся «Пари Нижний Новгород» и «Краснодар». Команды будут играть на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артуром Фёдоровым (Петрозаводск). Начало игры — в 17:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа C. 3-й тур
28 августа 2024, среда. 17:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Краснодар
Краснодар
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П1
X
П2

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице группы С. Команда набрала шесть очков за два матча. «Пари Нижний Новгород» находится на последней, четвёртой строчке, заработав одно очко.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

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