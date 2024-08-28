Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Будё-Глимт. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Астемир Гордюшенко: надеюсь, что с приходом Николича ЦСКА зацепится за чемпионство

Астемир Гордюшенко: надеюсь, что с приходом Николича ЦСКА зацепится за чемпионство
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист московского ПФК ЦСКА Астемир Гордюшенко оценил перспективы армейцев в текущем сезоне под руководством Марко Николича.

— Продолжаю следить за ЦСКА. Конечно, не всегда удаётся посмотреть игру в прямом эфире, целиком, но обзоры стараюсь не пропускать. Мне очень нравится команда: много забивает, мало пропускает. ЦСКА явно находится не на своём месте — могли бы быть намного выше по игре и остальным компонентам.

— Смена тренера в ЦСКА — правильное решение?
— Это не мне решать, но, видимо, руководство ЦСКА что-то не устроило в Федотове, поэтому произошла смена тренера. При нём тоже ЦСКА играл хорошо, но чего-то не хватало. Армейцы очень давно не могут стать чемпионами. Я думаю, что все этого очень ждут. Надеюсь, что с приходом Николича ЦСКА зацепится за чемпионство, хотя это будет очень сложно, — сказал Гордюшенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Чалов — легенда ЦСКА, он ещё будет в топ-клубе Европы!» Где теперь армеец Гордюшенко
Эксклюзив
«Чалов — легенда ЦСКА, он ещё будет в топ-клубе Европы!» Где теперь армеец Гордюшенко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android