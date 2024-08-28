Астемир Гордюшенко: надеюсь, что с приходом Николича ЦСКА зацепится за чемпионство

Бывший футболист московского ПФК ЦСКА Астемир Гордюшенко оценил перспективы армейцев в текущем сезоне под руководством Марко Николича.

— Продолжаю следить за ЦСКА. Конечно, не всегда удаётся посмотреть игру в прямом эфире, целиком, но обзоры стараюсь не пропускать. Мне очень нравится команда: много забивает, мало пропускает. ЦСКА явно находится не на своём месте — могли бы быть намного выше по игре и остальным компонентам.

— Смена тренера в ЦСКА — правильное решение?

— Это не мне решать, но, видимо, руководство ЦСКА что-то не устроило в Федотове, поэтому произошла смена тренера. При нём тоже ЦСКА играл хорошо, но чего-то не хватало. Армейцы очень давно не могут стать чемпионами. Я думаю, что все этого очень ждут. Надеюсь, что с приходом Николича ЦСКА зацепится за чемпионство, хотя это будет очень сложно, — сказал Гордюшенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.