Газизов рассказал, не хочет ли «Динамо» Махачкала пригласить Александра Соболева

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов ответил на вопрос, нет ли у руководства клуба желания попробовать переманить нападающего «Спартака» Александра Соболева.

— Не хотите взять в команду Александра Соболева?

— Это игрок «Спартака». Как его можно забрать? И потом, у нас нет таких денег, — приводит слова Газизова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, в прошлом месяце Соболев был отстранён от основной команды «Спартака». Александр имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн. Сообщалось, что в услугах Соболева заинтересован санкт-петербургский «Зенит».