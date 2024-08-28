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Экс-игрок ЦСКА Гордюшенко: благодаря Дмитрию Ефремову Медиалига станет ещё интереснее

Экс-игрок ЦСКА Гордюшенко: благодаря Дмитрию Ефремову Медиалига станет ещё интереснее
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Бывший футболист московского ПФК ЦСКА Астемир Гордюшенко высказался о переходе Дмитрия Ефремова в медийный футбол.

— Не рановато Ефремову в 29 лет уходить в Медиалигу?
— Сейчас это распространённая история, когда профессиональные футболисты переходят не в Первую или Вторую лиги, а сразу в Медиалигу. Я думаю, что Ефремыч мог бы спокойно ещё поиграть на профессиональном уровне, но принял такое решение. Благодаря Ефремову Медиалига станет ещё интереснее.

— Ты его поддерживаешь?
— Почему нет? Очень интересно наблюдать за Медиалигой, особенно за «Амкалом», «БроукБойз», 2DROTS, «Родиной-Медиа» и «ФК-10». У «Амкала» хороший состав. Я знаю оттуда Пичугина — играл в «Родине». Он себя там очень хорошо чувствует и отлично выглядит, — сказал Гордюшенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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