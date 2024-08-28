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Колыванов — о «Зените»: у всех бывают спады, они тоже живые люди

Колыванов — о «Зените»: у всех бывают спады, они тоже живые люди
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Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов высказался о неудачных выступлениях «Зенита» в последних матчах. Напомним, после мощного старта сезона «Зенит» выдал серию из трёх матчей без побед. По мнению Колыванова, такой спад — это норма, ведь футболисты сине-бело-голубых тоже живые люди и не могут побеждать абсолютно всегда.

«Начали очень здорово сезон, может, какой-нибудь психологический спад. «Зенит» наберёт свои очки. Во время перерыва на сборные все восстановятся. «Зенит» — это одна из самых сильных команд в российском чемпионате. В футболе такое бывает. Они не забивают так, как в начале сезона, но на это есть причины. Нет многих игроков, схемы потеряли свою актуальность. У всех бывают спады, они живые люди», — приводит слова Колыванова интернет-портал «Спорт день за днём».

Напомним, «Зенит» становился чемпионом России в шести последних сезонах подряд. В нынешнем розыгрыше РПЛ по итогам шести стартовых туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате страны московский «Локомотив».

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