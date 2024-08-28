Новичок «Крыльев» Ороз ответил, контактировал ли перед переходом с другими клубами РПЛ

Хорватский защитник «Крыльев Советов» Доминик Ороз рассказал, что не контактировал с другими клубами Российской Премьер-Лиги перед переходом в самарскую команду.

«Я в первую очередь думаю о футболе, как и моя семья. Они поддерживают меня при любом моём решении. Ни с «Рубином», ни с «Пари НН» не было контактов. Моим выбором сразу была Самара.

У меня есть знакомые, которые играют в России: это Юкич и Даса. Я с ними сразу связался. Они рассказали только положительные вещи», — сказал Ороз в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Контракт с 23-летним футболистом рассчитан на три года. В самарском клубе Доминик Ороз выступает под пятым игровым номером. Ранее защитник находился в структуре «Ред Булл Зальцбург», выступал за австрийские «Лиферинг», «Фёрст» и «Штурм».