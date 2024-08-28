Мещанинов: «Зенит» в этом сезоне опять выиграет чемпионство — у клуба нет конкурентов

Защитник «Родины» Артём Мещанинов считает, что санкт-петербургский «Зенит» станет чемпионом России по итогам сезона-2024/2025.

— Я думаю, что «Зенит» в этом сезоне опять выиграет чемпионство. Если честно, то я не вижу конкурентов у «Зенита».

— Не надоедает?

— А что с этим поделать? «Зенит» обладает хорошим ресурсом, игроками и стадионом. У них всё на высшем уровне, — сказал Мещанинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, 24 августа состоялся матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступал Виталий Мешков. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:30 мск. Матч завершился вничью — 0:0. После шести туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» — третий, команда Мурада Мусаева отстаёт от сине-бело-голубых на два очка. Лидирует московский «Локомотив» (15 очков).