Дмитрий Булыкин: «Зенит» слишком самоуверен

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин высказался о санкт-петербургском «Зените».

«С «Зенитом» происходит обычное: команда слишком самоуверенна и теряет забивного футболиста. Но самое главное, что против «Зенита» играют хорошо и с большой самоотдачей. Команде тяжелее выигрывать, отсюда столько ничьих. Когда играешь с несильным соперником, с ним ещё тяжелее, потому что он намного больше настраивается на этот матч и в основном играет на контратаках. Учитывая, что все команды хотят хорошо сыграть с «Зенитом», то все прибавляют в движениях, чтобы хоть как-то противостоять мастерству игроков питерской команды.

У «Зенита» ещё будут ничьи, а также поражения. Но вопрос в том, как преследователи будут этим пользоваться. Только Леверкузену удалось пройти целый сезон без поражений. Конечно, «Акрону» победа над «Зенитом» принесёт больше уверенности, ведь команда только вышла в РПЛ и уже обыграла чемпиона последних лет. Может быть, в следующих играх тольяттинцам пригодится эта победа. У нас необычный и странный Кубок России, поэтому «Зенит» не вылетит из турнира, играя смешанным составом, и у команды есть возможность пройти дальше», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.