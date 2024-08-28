Защитник «Динамо» Маричал назвал команды, которые поборются за победу в РПЛ

Футболист московского «Динамо» Николас Маричал назвал команды, которые поборются за победу в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025.

— Многие эксперты называют «Динамо» одним из главных претендентов на трофеи в этом сезоне. Его старт это подтвердил?

— Конечно, нам будет непросто, потому что российский чемпионат очень конкурентоспособный. В прошлом году у нас был шанс стать чемпионами, но, к сожалению, мы уступили его в последнем туре. Думаю, что в этом сезоне конкуренция стала ещё более серьёзной. Помимо нас с «Зенитом», за золото наверняка поборются «Спартак» и «Краснодар», в составе которых много хороших легионеров, делающих разницу, — приводит слова Маричала официальный сайт «Динамо».

Напомним, в матче 6-го тура РПЛ «Динамо» встречалось с «Краснодаром». Матч состоялся 25 августа на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:30 мск. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу южан. Единственный гол на 25-й минуте забил нападающий гостей Виктор Са. «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за шесть матчей. «Краснодар» заработал также 12 очков, но располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Локомотив», у которого 15 очков за шесть игр.