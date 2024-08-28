У 17-летнего полузащитника «Барселоны» диагностирован разрыв крестообразной связки колена

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Испанская «Барселона» в социальных сетях сообщила о характере травмы 17-летнего полузащитника Марка Берналя, полученной в матче 3-го тура чемпионата Испании с «Райо Вальекано». «Барселона» одержала победу со счётом 2:1.

«Тесты, проведённые в среду, показали, что у игрока Марка Бернала разрыв передней крестообразной связки левого колена и сопутствующая травма латерального мениска», — написано в заявлении клуба.

В составе «Райо Вальекано» счёт открыл Унай Лопес. За «Барселону» забили Педри и Рафинья.

В текущем сезоне испанской Ла Лиги 17-летний Марк Берналь провёл три матча. Результативными действиями футболист не отметился.

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав девять очков за три матча.