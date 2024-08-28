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Омари Тетрадзе: «Динамо» постепенно идёт к духу победителя

Омари Тетрадзе: «Динамо» постепенно идёт к духу победителя
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Российский тренер Омари Тетрадзе высказался о перспективах московского «Динамо» в сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги.

«У «Динамо» есть хорошая перспектива. Поражение от «Краснодара» не говорит о том, что «Динамо» на спаде. В этом году от динамовцев ожидают большего, чем в прошлом сезоне. Что касается поражения в ответственный момент, то это психология команды. К духу победителя нужно постепенно приходить, и «Динамо» придёт к этому. Невозможно сразу чего-то добиться», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за шесть матчей. На первой строчке располагается столичный «Локомотив» (15).

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