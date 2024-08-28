Олусегун: у «Краснодара» были бы шансы дойти до 1/4 финала Лиги чемпионов

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун считает, что чёрно-зелёные могли бы дойти до четвертьфинала Лиги чемпионов. С конца февраля 2022-го все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

«Играть в Лиге чемпионов — большая привилегия для любого футболиста. Это топ-уровень, к чему все стремятся. У «Краснодара» были бы шансы дойти до 1/4 финала ЛЧ? Да, я считаю, что это было бы возможно. Но проверить никак не можем, поэтому лишь предполагаем», — приводит сова Олусегуна «РБ Спорт».

Напомним, в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» встречался с «Динамо». Матч проводился на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:30 мск. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу южан. По состоянию на сегодняшний день команда Мурада Мусаева располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России.