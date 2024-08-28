Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Будё-Глимт. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер Беларуси U21 — о Шуманском в ЦСКА: любой футболист переживает, когда не играет

Тренер Беларуси U21 — о Шуманском в ЦСКА: любой футболист переживает, когда не играет
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер сборной Беларуси U21 Сергей Яромко высказался об Артёме Шуманском, который получает мало игровой практики в ПФК ЦСКА.

«Любой футболист будет переживать, когда он не играет. Я с Артёмом периодически на связи. Самое главное, что меня подкупает, что он хочет ехать в молодёжную сборную Беларуси. Насколько это реально, увижу после наших игр с Кипром и Словакией. Но по телефону я услышал, что у него есть желание. А если оно есть, то вопросов нет вне зависимости от статуса: пусть он приедет из «Челси», «Манчестер Юнайтед», ЦСКА или дзержинского «Арсенала». В сборной принцип один — играет тот, кто заслуживает и хочет. По словам Артёма я это услышал. Ему сейчас сам бог дал в руки возможность доказывать состоятельность, чтобы играть в таком большом клубе, как ЦСКА», — сказал Яромко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Эксклюзив
Главный тренер молодёжной сборной Беларуси объяснил вызов нападающего ЦСКА Шуманского
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android