Главный тренер молодёжной сборной Беларуси объяснил вызов нападающего ЦСКА Шуманского

Главный тренер молодёжной сборной Беларуси Сергей Яромко высказался о вызове в национальную команду нападающего ЦСКА Артёма Шуманского.

«Мы с Шуманским пока воочию не знакомы. Конечно, я знаю, что это за футболист. Когда он был на Кипре, тоже хотел его вызвать, мы разговаривали, но у него были травмы. Выбор пал на него, потому что в Беларуси сейчас вообще дефицит на форвардов. Я беседовал с Артёмом, на него рассчитываю и как на центрального нападающего, и как на флангового игрока.

На сегодняшний день у нас формируется новая молодёжная сборная Беларуси нового созыва — 2004-2005 годов рождения, только пара человек 2003 года есть, которые будут моей правой рукой до конца этого созыва. А на следующий, если я останусь работать с этой командой, то Шуманский должен быть одним из лидеров. Задатки у него есть, меня абсолютно не смущает, что он не играет в ЦСКА, потому что у нас половина игроков молодёжной сборной вообще не играет в составах своих команд. А Артём находится в РПЛ, в хорошей системе. Будем знакомиться и давать шанс», — сказал Яромко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.