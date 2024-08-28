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«Ливерпуль» закрыл сделку по переходу Кьезы из «Ювентуса» — Романо

Английский «Ливерпуль» договорился с итальянским «Ювентусом» о переходе нападающего Федерико Кьезы. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

По информации источника, соглашение достигнуто за € 13 млн первоначального взноса и дополнительные надбавки. Ранее сообщалось, что зарплата нападающего в «Ливерпуле» по четырёхлетнему контракту составит € 5 млн в год.

В текущем сезоне итальянской Серии А 26-летний Федерико Кьеза не провёл ни одного матча. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость итальянского футболиста составляет € 35 млн.

На чемпионате Европы 2024 года Кьеза принял участие в четырёх матчах сборной Италии.