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Анчелотти заявил, что его не беспокоит отсутствие голов у Мбаппе в Ла Лиге

Анчелотти заявил, что его не беспокоит отсутствие голов у Мбаппе в Ла Лиге
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что его не беспокоит отсутствие голов у нападающего «сливочных» Килиана Мбаппе в рамках Ла Лиги.

―Мбаппе всё ещё адаптируется?
―И прогрессирует. Он работает, процесс идёт хорошо. Как и адаптация.

— Беспокоит ли Килиана отсутствие голов в Ла Лиге?
— Последний раз он забивал 14 августа! Прошло всего две недели. Беспокоиться не о чем. Ни ему, ни нам. Он хочет забить, это понятно. И он забьёт, — приводит слова Анчелотти испанское онлайн-издание AS.

Напомним, Мбаппе присоединился к «Реалу» этим летом на правах свободного агента. Французский нападающий не отметился результативными действиями в матчах с «Мальоркой» и «Вальядолидом» в первых двух турах Ла Лиги.

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