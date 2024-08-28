Анчелотти заявил, что его не беспокоит отсутствие голов у Мбаппе в Ла Лиге

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что его не беспокоит отсутствие голов у нападающего «сливочных» Килиана Мбаппе в рамках Ла Лиги.

―Мбаппе всё ещё адаптируется?

―И прогрессирует. Он работает, процесс идёт хорошо. Как и адаптация.

— Беспокоит ли Килиана отсутствие голов в Ла Лиге?

— Последний раз он забивал 14 августа! Прошло всего две недели. Беспокоиться не о чем. Ни ему, ни нам. Он хочет забить, это понятно. И он забьёт, — приводит слова Анчелотти испанское онлайн-издание AS.

Напомним, Мбаппе присоединился к «Реалу» этим летом на правах свободного агента. Французский нападающий не отметился результативными действиями в матчах с «Мальоркой» и «Вальядолидом» в первых двух турах Ла Лиги.