Главный тренер сборной Беларуси U21 назвал сильные качества форварда ЦСКА Шуманского

Главный тренер сборной Беларуси U21 Сергей Яромко назвал сильные качества нападающего московского ЦСКА Артёма Шуманского.

«Артём Шуманский — индивидуально сильный футболист. Большой плюс, что он может сыграть в линии атаки на любой позиции. Это моё видение, но время покажет. В ЦСКА просто так не зовут, даже если это какие-то закулисные и агентские игры, то просто так он бы там не оказался», — сказал Яромко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, о переходе 19-летнего Шуманского ЦСКА объявил 18 июня. Ранее нападающий выступал за БАТЭ, с которым выиграл Суперкубок Беларуси в 2022 году, а также завоевал бронзовые медали чемпионата, и кипрский «Арис», с которым он стал чемпионом в сезоне-2022/2023, а также обладателем Суперкубка.