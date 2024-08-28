Защитник «Спартака» Рябчук избежал серьёзной травмы — источник

Защитник московского «Спартака» Олег Рябчук избежал серьёзных последствий после травмы, полученной в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:0), информирует интернет-портал Metaratings.

Согласно сведениям источника, дополнительное обследование не выявило у Рябчука серьёзных повреждений. Игрок в ближайшее время может вернуться в общую группу «Спартака».

Напомним, Рябчук вышел на матч с «Зенитом» в стартовом составе и был заменён в перерыве. Деян Станкович говорил, что у Олега во время мочеиспускания была кровь.

Действующее соглашение Рябчука с красно-белыми рассчитано до лета 2026 года. В новом сезоне Олег провёл за «Спартак» семь матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.