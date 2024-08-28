Защитник «Спартака» Чернов назвал плюсы от перехода Миранчука в «Атланту»

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался по поводу перехода российского полузащитника Алексея Миранчука в клуб МЛС «Атланта Юнайтед».

«Мы особо с ним не общаемся, если где-то пересечёмся, то, конечно, поздравлю. Это важный шаг для него, наверное. Я думаю, что у него было множество предложений, он выбрал для себя то, в чём больше заинтересован. Может быть шагом вперёд? Как минимум с Лионелем Месси и Луисом Суресом сыграет. Конечно, там есть возможность для развития, всегда можно развиваться», — приводит слова Чернова ТАСС.

Напомним, «Атланта» объявила о переходе Миранчука 30 июля. Его контрактное соглашение с клубом из США рассчитано до 2027 года. В минувшем сезоне российский футболист принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами. На данный момент «Атланта» занимает 20-е место в турнирной таблице МЛС, набрав 28 очков. За последние пять матчей команда одержала одну победу, потерпела три поражения и один раз сыграла вничью.