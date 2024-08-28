Полузащитник «Динамо» Мх Крачковский: были матчи, где мы не взяли очки благодаря судье

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Антон Крачковский ответил на вопрос об уровне судейства в российском футболе. Футболист отметил. что его команда в некоторых матчах потеряла очки из-за судейских решений.

«Не знаю, как ответить на вопрос по судейству. Это их вопросы. Все трактуют по-разному моменты — кому-то ставят, кому-то нет. В наши ворота ставят, но не в нашу пользу. Конечно, чуть обидно. Были матчи, где можно было брать три очка, а мы не взяли благодаря судье. Но отталкиваться надо от себя», — сказал Антон Крачковский в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, по итогам шести стартовых туров махачкалинское «Динамо» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав пять очков.