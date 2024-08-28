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Вратарь «Астон Виллы» Мартинес: психолог нужен каждому профессиональному футболисту

Вратарь «Астон Виллы» Мартинес: психолог нужен каждому профессиональному футболисту
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Голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес считает, что профессиональные игроки должны в обязательном порядке обращаться за помощью к психологам.

«Мой психолог сбивает с меня спесь, когда я слишком высоко, и поднимает меня на ноги, когда я слишком низко. Я думаю, психолог нужен каждому футболисту. Можно сказать, что это ваши инвестиции. Если вы посмотрите на мою игру, то увидите, что я никогда не выступаю на 10 из 10. Но никогда и не играю на четвёрку. Я всегда стараюсь быть в районе семёрки», — приводит слова Мартинеса британское онлайн-издание The Guardian.

Напомним, этим летом голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес подписал новое долгосрочное соглашение с клубом «Астон Вилла». Вратарь, выигравший чемпионат мира — 2022, продлил своё пребывание на «Вилла Парк» до 2029 года. На чемпионате мира Мартинес запомнился своими провокациями соперников во время послематчевых пенальти.

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