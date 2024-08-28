Главный тренер Беларуси U21: дай бог, чтобы переход в ЦСКА стал толчком для Шуманского

Главный тренер сборной Беларуси U21 Сергей Яромко оценил переход Артёма Шуманского в московский ПФК ЦСКА.

«Время покажет, насколько переход в ЦСКА принесёт пользу Шуманскому. У него и на Кипре не особо много было игрового времени. Посмотрим, дай бог, чтобы это дало толчок в его начинающей стадии карьеры. Самое главное, чтобы в голове ничего не перевернулось. Если приедет в сборную, а я увижу, что у него есть тараканы, то они из его головы убегут быстро, это 100%, либо он убежит из молодёжной сборной Беларуси.

Но я надеюсь, что всё будет хорошо, потому что этим поколением, которое сейчас есть в Беларуси, разбрасываться нельзя, надо давать им шанс. Я всегда иду им навстречу, помогаю и в жизненной, в футбольной ситуации», — сказал Яромко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.