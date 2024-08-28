Игрок «Ростова» Саравия: больше всего в России впечатлил «Зенит», они одни из лучших

Полузащитник «Ростова» Родриго Саравия рассказал, какая команда в российском чемпионате впечатлила его больше всего. Уругваец выделил санкт-петербургский «Зенит», который становился чемпионом России в шести последних сезонах подряд.

«Больше всего, конечно же, впечатлил «Зенит». Они одни из лучших, впечатлил уровень их подготовки. Сильный состав, много футболистов из Южной Америки. Мне уже рассказали, что они шесть раз подряд становились чемпионами. Это впечатляет», – приводит слова Родриго Саравии интернет-портал Metaratings.

Напомним, в нынешнем сезоне «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам шести сыгранных туров. Лидирует в чемпионате страны московский «Локомотив».