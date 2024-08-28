Хавбек «Динамо» Мх Глушков: Агаларов — до сих пор топ-форвард в РПЛ, он нам поможет

Полузащитник «Динамо» Махачкала Никита Глушков высказался относительно перехода 24-летнего нападающего Гамида Агаларова из «Ахмата».

«Агаларов до сих пор топ-форвард в РПЛ. Думаю, и мы ему поможем вернуть голы, и он нам поможет этим. Он топ, тут и говорить нечего. Самое главное, что он очень старательный парень. Это всегда будет играть на пользу «Динамо», — сказал Глушков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Агаларов является воспитанником махачкалинского «Анжи». 24-летний нападающий был игроком «Ахмата» с лета 2022 года. В этом сезоне 24-летний форвард забил один гол в четырёх матчах. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 900 тыс.