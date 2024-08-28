Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Будё-Глимт. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пари НН» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч Кубка России

«Пари НН» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 28 августа, состоится матч 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Пари Нижний Новгород» и «Краснодар». Игра группового этапа Пути РПЛ пройдёт в Нижнем Новгороде.

Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 17:15 мск. За час до начала игры команды объявили стартовые составы:

Fonbet Кубок России . Группа C. 3-й тур
28 августа 2024, среда. 17:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1-й тайм
0 : 0
Краснодар
Краснодар

«Пари Нижний Новгород»: Лукьянов, Ведерников, Гоцук, Боженов, Глущенков, Карапузов, Трошечкин, Мухин, Царукян, Лапинский, Кутателадзе.

«Краснодар»: Дюпин, Олусегун, Арутюнян, Тормена, Петров, Газинский, Черников, Кривцов, Козлов, Мозес, Смолов.

После двух стартовых туров в группе C «Пари НН» располагается на последней строчке, набрав только одно очко. «Краснодар», в свою очередь, занимает первое место. В активе команды Мурада Мусаева шесть очков.

Материалы по теме
«Пари НН» — «Краснодар». Мусаев закроет рот критикам
«Пари НН» — «Краснодар». Мусаев закроет рот критикам
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android