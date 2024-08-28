«Пари НН» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 28 августа, состоится матч 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Пари Нижний Новгород» и «Краснодар». Игра группового этапа Пути РПЛ пройдёт в Нижнем Новгороде.

Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 17:15 мск. За час до начала игры команды объявили стартовые составы:

«Пари Нижний Новгород»: Лукьянов, Ведерников, Гоцук, Боженов, Глущенков, Карапузов, Трошечкин, Мухин, Царукян, Лапинский, Кутателадзе.

«Краснодар»: Дюпин, Олусегун, Арутюнян, Тормена, Петров, Газинский, Черников, Кривцов, Козлов, Мозес, Смолов.

После двух стартовых туров в группе C «Пари НН» располагается на последней строчке, набрав только одно очко. «Краснодар», в свою очередь, занимает первое место. В активе команды Мурада Мусаева шесть очков.