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Валерий Непомнящий назвал причины неудачных результатов «Зенита» в последних играх

Валерий Непомнящий назвал причины неудачных результатов «Зенита» в последних играх
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Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий назвал причины неудачных результатов «Зенита» в последних играх. Напомним, сине-бело-голубые не побеждают уже в трёх матчах подряд. При этом клуб из Санкт-Петербурга становился чемпионом страны в шести последних сезонах подряд.

«Наверное, с «Зенитом» ничего не происходит. Просто соперники лучше готовятся к матчу с «Зенитом». А с другой стороны, у питерской команды оказалось, что Глушенков и Вендел сыграли ключевые роли в первых матчах сезона. Поэтому команде пока не удаётся перестроиться в игре без Глушенкова. Кроме того, у «Зенита» ещё имеется проблема с реализацией моментов», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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