Карло Анчелотти высказался о новом формате Лиги чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что пока у него нет мнения по поводу нового формата Лиги чемпионов.

– Вам нравится новый формат Лиги чемпионов?

– У меня пока нет своего мнения, потому что мы ещё не играли в таком формате. Наберитесь терпения, в течение года оценка точно появится. Иногда нечто новое может быть весьма хорошим, — приводит слова Анчелотти испанское онлайн-издание AS.

Напомним, с сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов будут играть 36 команд, а не 32, как прежде. Ранее клубы были разбиты на группы по четыре команды в каждой, теперь в ЛЧ будет использоваться так называемая швейцарская система, где все 36 команд будут находиться в единой турнирной таблице. Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 года пройдёт 31 мая 2025 года на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.