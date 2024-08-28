Барриос: на «Зенит» настраиваются все команды, но мы готовы выигрывать

Футболист «Зенита» Вильмар Барриос объяснил ухудшение результатов санкт-петербургской команды. Напомним, сине-бело-голубые в трёх последних матчах не добыли ни одной победы.

— Почему в последних матчах РПЛ у «Зенита» ничьи?

— Это игры. Они все разные. Мы хотим выигрывать, зарабатывать по три очка. Да, в последних играх были ничьи, но это не отменяет того, что мы хорошо работаем. Многие думают, что если мы много забили в начале, то и дальше так будет. Но это не так! Все команды настраиваются на нас. Мы готовы играть и выигрывать. Мы делаем правильную работу, просто надо немного улучшить её. Мы всё равно остаемся на позитиве, — сказал Барриос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.